Neuhaus startet mit Neuzugängen Bütow und Salah in die Saison

Die lange Sommerpause der Tischtennisspieler endet, die neue Saison beginnt am Wochenende für viele Ligen mit Wolfsburger Beteiligung. Die beiden am höchsten spielenden Mannschaften – die Frauen des SSV Neuhaus in der Oberliga Nord-West und die Neuhäuser Männer in der Verbandsliga Niedersachsen Süd...