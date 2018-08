VfL-Triathleten sind nach Vizemeisterschaft aufstiegsberechtigt

Nur zehn Sekunden langsamer als die Sieger aus Hamburg war das Team des VfL Wolfsburg in Bad Zwischenahn am abschließenden Wettkampftag der Triathlon-Regionalliga Nord. Als Zweitplatzierter des letzten Saisonrennens holten sich die VW-Städter in der Gesamtwertung die Vizemeisterschaft. Für den VfL...