U17 und U19 des VfL haushohe Favoriten im Niedersachsen-Pokal

Pokalduelle stehen an. Für die U19- und U17-Fußballer des VfL Wolfsburg geht es bereits in die zweite englische Woche der noch jungen Saison. Beide Teams müssen sich heute in der zweiten Runde des Niedersachsen-Pokals beweisen. Während die U19 von Coach Thomas Reis von 19 Uhr an beim MTV Gifhorn...