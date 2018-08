Der VfB will allein die Klasse halten

Wohin geht der Weg des VfB Fallersleben? 2016 noch mit dem Fernziel Oberliga in die Verbandsliga-Saison gestartet, bangen die VfB-Handballer nun um den Klassenerhalt. Die Führung arbeitet an einer Neuformierung des Kaders, die aber Zeit braucht. Ein Abstieg in die Landesliga wäre verheerend. ...