Nach der Arbeit ab auf die Autobahn

Wolfsburg/Hannover. Die Regionalliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg machen sich am heutigen Nachmittag direkt von der Arbeit auf den Weg in die niedersächsische Landeshauptstadt. Denn dort wird um 19 Uhr in der Clausewitzstraße das Regionalligaspiel zwischen der gastgebenden U23 von...