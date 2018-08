Gerhardts Treffen mit Kumpel Weiser

Sie kennen sich seit vielen Jahren, sind gleich alt, haben zusammen beim 1. FC Köln das Fußballspielen gelernt. Doch am Samstag, wenn der VfL Wolfsburg zu Gast in Leverkusen ist, ruht die Freundschaft zwischen Yannick Gerhardt und Mitchell Weiser. „Meine Bilanz gegen ihn ist nicht so gut“, glaubt...