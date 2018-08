Schwarzes Landesliga-Wochenende für Lupo- und VfB-Nachwuchs

Heimniederlagen gab es am Samstag für zwei Wolfsburger Mannschaften in der Fußball-C-Junioren-Landesliga. Besser sah es für die Vertreter der Volkswagenstadt in der C-Junioren-Bezirksliga aus, die kein Spiel verloren haben. C-Junioren-Landesliga VfB Fallersleben – VfB Peine 3:7 (0:5). Tore:...