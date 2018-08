Schmadtke über Brekalo: „Wir sind anderer Auffassung“

Josip Brekalo hat sich am Wochenende nicht nur Freunde gemacht, was jedoch nicht mit seinem sportlichen Beitrag zum 2:1-Sieg des VfL Wolfsburg gegen Schalke 04 zu tun hat. Der 20-Jährige hat durch Klicks beim sozialen Medium Instagram und seine Aussagen nach dem Spiel am Samstag Kritik auf sich...