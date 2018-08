Als Gentile trifft, ist die Freude groß bei U20-Frauen des VfL

Mit einer tollen kämpferischen und auch spielerischen Leistung wandelte der VfL Wolfsburg II/U20 in seinem ersten Heimspiel der Saison in der neuen eingleisigen 2. Frauenfußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München II einen 0:2-Halbzeit-Rückstand am Ende noch in einen 3:2-Sieg um. Damit steht...