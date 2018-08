1. FC und TSV schießen sich aus der Krise

Kollektives Aufatmen in Hehlingen und beim 1. FC: Nach drei Partien ohne Sieg gab Wolfsburg in Gamsen zwar beinahe noch einen Sieg aus der Hand, bezwang den MTV am Ende aber mit 4:3, während der TSV Aufsteiger Türk Gücü Helmstedt souverän mit 3:0 schlug. MTV Gamsen – 1. FC Wolfsburg 3:4...