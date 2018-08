Sport Unions Nachfolger gesucht

Los geht’s: Am Sonntag fällt der Startschuss für die neue Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse. Zwölf Teams kämpfen in der neuen Spielzeit um Meisterschaft, Aufstieg und Klassenerhalt. Geplant waren zunächst allerdings 13: die Zweitvertretung des WSV Wendschott musste ihre Mannschaft jedoch bereits...