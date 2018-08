Ein Saisonstart mit Hindernissen

Mit vier Partien startet die Fußball-Kreisliga am Sonntag in die neue Saison. Zwei Spiele sind verlegt worden, zudem treffen Aufsteiger Sport Union und der TSV Ehmen in der zweiten Pokalrunde aufeinander. Durch den Verzicht des TSV Sülfeld gehen in dieser Saison nur 14 Mannschaften auf Punktejagd....