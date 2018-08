Fußball-Kreispokal: Velstove im Pech, Barnstorf im Torrausch

Ausschließlich Favoritensiege gab es am Donnerstagabend in der zweiten Runde des Wolfsburger Fußball-Kreispokals. Der eine oder andere Kreisklassist schnupperte zwar am Pokalerfolg, allerdings siegte letztlich in jedem Duell der Kreisligist. TSV Sülfeld – TV Jahn Wolfsburg 2:3 (2:0). Tore: 1:0...