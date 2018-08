Tore gegen Norderstedt müssen schleunigst her für den VfL II

In der Fußball-Regionalliga Nord will der VfL Wolfsburg II nach vier Spielen und fünf Zählern endlich mal wieder richtig Punkte sammeln. Am Samstag (13 Uhr) soll deshalb ein Heimsieg über Eintracht Norderstedt her. Der punktgleiche und erfahrene Tabellenzehnte wird aber sicher nicht nur als...