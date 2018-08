Zwei Welten treffen aufeinander

Wolfsburg. Viel unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen kaum sein, wenn Lupo Martini Wolfsburg am Samstag (14 Uhr) beim traditionsreichen VfB Lübeck in der Fußball-Regionalliga antritt. Auf der einen Seite der Aufsteiger Lupo, der als Neuling in der Klasse nichts sehnlicher möchte, als den...