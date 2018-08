Guilavogui ist der neue Kapitän des VfL Wolfsburg

. Diesen Sommer wird Josuha Guilavogui wohl nie vergessen. Er verbrachte seinen Urlaub nicht an den für Fußballer typischen Luxusdestinationen, sondern in Afrika. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg fand zu seinen Wurzeln, er besuchte zunächst Mitglieder seiner Familie in Guinea,...