B-Junioren des VfL sichern sich ein 1:1

Nach ihren Auftaktsiegen am Wochenende gab’s für die A- und B-Junioren am Mittwochabend die ersten Dämpfer in der Fußball-Bundesliga. Die U19 verlor ihr Auswärtsspiel bei RB Leipzig mit 1:3, während die U17 zu Hause gegen denselben Gegner beim 1:1 einen Sieg verpasste. A-Junioren-Bundesliga RB...