In der Ruhe liegt seine Kraft

Das Fußball-Geschäft ist hart. In der einen Saison spielst du immer, in der nächsten bist du nur zweite Wahl. Nicht jeder Profi kommt damit klar, alle wollen schließlich spielen. Das will auch Felix Uduokhai. Doch der 20-Jährige legt in dieser Sache eine ungewöhnliche Gelassenheit an den Tag. „Nach...