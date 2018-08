Arnold: Josuha Guilavogui wäre ein guter Kapitän

. Maximilian Arnold wirkt entspannt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg darf nach zwei Jahren im Existenzkampf der Fußball-Bundesliga mit einem guten Gefühl in die nächste Spielrunde gehen. In einem Mediengespräch sprach er am Dienstag über die Vorbereitung, die Fitness und die...