Der TV Jahn steigt wieder in die Landesliga ab

Nun ist Fakt, was vorher schon befürchtet werden musste: Die Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg werden den Weg zurück in die Landesliga antreten müssen. Gegen den TSV Havelse bekamen die Wolfsburger noch einmal aufgezeigt, was zur Oberliga-Spitze fehlt. Ein deutliches 2:7 kassierte der TV Jahn...