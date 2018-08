Fünf Geschenke für Freie Turner

Neuhaus. Was soll man noch so einem Spiel sagen? Es traf der Aufsteiger SV Reislingen/Neuhaus auf den Top-Favoriten Freie Turner Braunschweig. Die gastgebenden Reislinger machten viele Dinge richtig und gut, doch manche eben auch nicht. So ging die Partie in der Fußball-Landesliga mit 0:5 (0:2)...