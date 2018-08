Die Reihen müssen geschlossen bleiben

Wolfsburg. Wieder ist von den Regionalliga-Fußballern Lupo Martini Wolfsburgs eine Reaktion gefragt. Nach dem Pokal-Aus am Mittwoch in Havelse (0:4, unsere Zeitung berichtete) gibt es wieder ein paar Dinge, die es gilt, besser zu machen. Am morgigen Samstag (16 Uhr) tritt das Team von Trainer...