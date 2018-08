Ancelottis Neapel läuft am Samstag in Wolfsburg auf

. Der prominent besetzte Flieger hob am Mittwochmittag von der Schweiz aus in Richtung Wolfsburg ab. Mit an Bord: Trainer-Legende Carlo Ancelotti, die Nationalspieler Marek Hamsik (Slowakei), Dries Mertens (Belgien) oder Lorenzo Insigne (Italien). Der italienische Topklub SSC Neapel, der am Samstag...