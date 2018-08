Lupo macht es wie Weltmeister Frankreich

Wolfsburg. „Frankreich ist so Weltmeister geworden. Warum sollten wir es dann nicht auch so spielen können?“, fragte Giampiero Buonocore nach dem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den VfB Oldenburg rhetorisch. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Lupo Martini Wolfsburg tüftelte sich eine Taktik aus, die dem Spiel des neuen Weltmeisters sehr ähnelte. Hinten kompakt stehen – und nach Ballbesitz ging es überfallartig in Richtung gegnerisches Tor.

„Manchmal funktioniert es, manchmal liegt man aber auch daneben. Heute ist der Matchplan jedoch voll aufgegangen“, freute sich Buonocore, dass er die richtige Strategie gefunden hatte, um die zweikampfstarken Oldenburger zu bezwingen.

Das eine ist die taktische Marschroute des Trainers, das andere ist deren Umsetzung – und die Elf von Buonocore setzte den Schlachtplan fast fehlerfrei um. In der 18. Minute besorgte Leon Henze die Führung für die Hausherren. Wenig später musste er allerdings mit einer Fußgelenksverletzung ausgewechselt. Für ihn kam Elvir Zverotic in die Partie (27.), der sich hervorragend einfügte.

Lupo hätte noch vor der Pause einen, wenn nicht sogar zwei Treffer mehr machen müssen. Mit etwas mehr Entschlossenheit und Genauigkeit beim letzten Pass wäre die Messe für die Gäste aus Oldenburg schon recht früh gelesen gewesen. So ging es aber mit der knappen Führung in die Kabinen des Lupo Stadio.

Vor dem Anpfiff der zweiten Hälfte nahm Lupo-Kapitän Jan Ademeit Neuzugang Alper Kara zur Seite, redete auf ihn ein. Das schien gefruchtet zu haben. In der 47. Minute setzte sich Simon Böhm im Kopfballduell durch, ergatterte den zweiten Ball und steckte clever durch auf den gestarteten Kara, der locker versenkte. Lupo war mit dem 2:0 nun endgültig überzeugt davon, den ersten Saisonsieg einzufahren. Oldenburg rannte mit Wut im Bauch an, biss sich aber an der dicht gestaffelten Formation der Hausherren die Zähne aus. Buonocore: „Sie haben keine Lösung gefunden.“

Vielmehr spielte das Anrennen des VfB den Wolfsburgern in die Karten. Einen Bilderbuchkonter über Nils Bremer, der seinen Mitspieler genial bediente, schloss Elvir Zverotic überlegt ab. Eine kleine Körpertäuschung vor dem Keeper, umkurven, drin! Der eingewechselte Rocco Tuccio hatte sogar noch die Chance auf das 4:0. Doch seinen Schuss mit der Pike lenkte VfB-Schlussmann Dominik Kisiel mit einer überragenden Parade gerade noch an den Pfosten. Auf der Gegenseite musste Marius Sauss auch zwei Mal parieren. Ansonsten gab es für den Torhüter der Wolfsburger recht wenig zu tun. Doch als es auf ihn ankam, war er zur Stelle.

Coach Buonocore war zwar sehr zufrieden mit der Leistung seiner Elf, jedoch hatte er – wie bei Trainern so üblich – noch „zwei, drei Dinge gesehen, die wir korrigieren müssen“. So war dem Trainer das Zentrum vor der Abwehr teilweise zu offen. Außerdem sah er die Gelb-Rote Karte für Lupos Rechtsverteidiger Tyson Richter nach einem Wortgefecht als unnötig an. „Aber der Junge ist 17 Jahre alt. Das muss er noch lernen, sich da nicht provozieren zu lassen“, nahm Buonocore seinen noch unerfahrenen Youngster in Schutz.

Spiel kompakt:

Lupo Martini: Sauss – Richter, Eilbrecht, Schlimpert, Capli – Ademeit, Tenno – Henze (27. Zverotic), Kara (63. Tuccio), Bremer – Böhm.

VfB Oldenburg: Kisiel – Volkmer, Erdogan, Argyris, Celikyurt – Siala, Saglam (51. Magouhi), Madroch – Steinwender (67. Temin), Makangu, Kadiata (54. Richter).

Tore: 1:0 Henze (18.); 2:0 Kara (47.); 3:0 Zverotic (67.).

Gelb-Rote Karte: Richter (80./Lupo), Madroch (85./VfB).

Schiedsrichter: André Schönheit.

Zuschauer: 300 im Lupo Stadio.