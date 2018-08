Vorsfelde und die gute Rolle

Vorsfelde. Die Testphase ist vorbei: Nach der gut einmonatigen Vorbereitungsphase steht für den SSV Vorsfelde nun der Ernstfall an. Die Mannschaft von André Bischoff startet am Sonntag in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Dabei trifft der SSV auf einen alten Bekannten: Die Eberstädter gastieren beim SC...