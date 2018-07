„Wir müssen noch wütender sein“

Foto: Helge Landmann / regios24

Vier Tage nach der Partie gegen Drochtersen geht es für Lupo Martini in der Regionalliga bereits weiter. In Flensburg könnte Alper Kara (M.) debütieren, der am Dienstag von Lupos Sportlichem Leiter Luciano Mileo (l.) und Trainer Giampiero Buonocore (r.) offiziell vorgestellt wurde. Foto: Helge Landmann / regios24