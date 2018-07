Ziehl hätte gern einen befreienden Sieg zu Hause

Zum Auftakt ein ordentliches Unentschieden in Bremen, nun wollen die „Jung-Wölfe“ mehr. In der Regionalliga haben die Fußballer des VfL Wolfsburg II am Mittwochabend das erste Spiel im heimischen AOK-Stadion vor der Brust. Zum Heimspielauftakt hat der VfL einen eher dankbaren Gegner, der...