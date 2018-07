Gastgeber Barnstorf verabschiedet sich früh

Das waren klare Angelegenheiten: Am ersten der zwei Viertelfinal-Tage des NFV-Cups, der Wolfsburger Fußball-Stadtmeisterschaft, in Barnstorf setzten sich sowohl Kreisligist Heiligendorf als auch Landesligist Vorsfelde deutlich durch. Die Teams bestreiten am Donnerstag das erste Halbfinale...