Wolfsburger Kampfsportler Ögüt holt Silber und Bronze in New York

Erstmals wieder seit langem musste Yavuz Ögüt Niederlagen einstecken. Der Kampfsportlehrer des VfL Wolfsburg musste sich am Wochenende in New York City bei einem Pro-Turnier im Brazilian Jiu-Jitsu mit Silber und Bronze begnügen, nachdem er zuvor reihenweise Gold gewonnen hatte. „Das Niveau war...