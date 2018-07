Zwei Box-Events an einem Tag

13 Jahre ist es her, dass Mario Veit in der Braunschweiger Volkswagen-Halle im WM-Duell dem Briten Joe Calzaghe unterlegen war. In Wolfsburg hat es noch nie eine Profibox-Veranstaltung gegeben. Nun kommen die Berufsboxer zurück in die Region: Patrick Rokohl plant in Eigenregie eine Gala in der...