Scoccimarro in Saarbrücken: Eine Medaille ist das Ziel

Der Start ins Wettkampfjahr 2018 war mit DM-Sieg und European-Open-Erfolg stark, doch danach musste Giovanna Scoccimarro, Judo-Ass des MTV Vorsfelde, zunächst einmal eine sportliche Durststrecke überstehen. Am Sonntag startet die 20-Jährige nun von 10 Uhr an beim European Cup in Saarbrücken. Dort...