SSV Vorsfelde trennt sich 2:2 von Turnern, Dziura verletzt sich

Zweites Spiel, zweites Unentschieden: Die Fußballer des SSV Vorsfelde haben in ihrem zweiten Spiel der Gruppe B beim Wolters-Cup in Rothemühle ein Remis eingefahren. Nach dem 3:3 in der Auftaktpartie gegen den MTV Gifhorn erreichte das Team von Trainer André Bischoff gegen die Freien Turner...