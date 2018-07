Der VfL Wolfsburg II holt sich den Feinschliff in Polen

Die Weltmeisterschaft in Russland befindet sich in ihren letzten Zügen. Die Fußballer des VfL Wolfsburg II reisen am Dienstag gen Osten, jedoch nicht, um das WM-Halbfinale zu schauen, sondern um sich in Polen den Feinschliff zu holen. Der Regionalligist absolviert bis zum 21. Juli ein...