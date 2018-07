Ab sofort: Knipphals beendet seine Karriere

Es stand zu befürchten: Sven Knipphals hat seine sportliche Karriere beendet – und das schon sechs Wochen früher als ursprünglich geplant. Nachdem er am Freitagabend ernüchternde 10,68 Sekunden über 100 Meter gelaufen ist, ist die Quali-Norm für die Heim-EM in Berlin (10,25 Sek.) und damit sein letztes großes Karriereziel, einfach zu weit entfernt.

Knipphals hatte eigentlich noch bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg starten wollen, verzichtet nun aber darauf und wird letztmalig bei seinem Abschiedssportfest „SKlation“ am 19. August auf die Tartanbahn des Elsterwegs schreiten, um noch einmal gegen die deutsche Sprintelite um Julian Reus anzutreten.

Bei Facebook erklärte er den Schritt mit anhaltenden gesundheitlichen Problemen, deren Ursache erst in diesem Mai entschlüsselt wurden und angesichts des bereits feststehenden Karriereendes nicht operativ behandelt werden konnten. „Also haben ich und mein medizinisches Team versucht, konservativ das Beste aus der Sache zu machen“, so der VfL-Sprinter.

Doch das genügte nicht, um sich auch nur annähernd in die Nähe der Qualifikationsnorm zu bringen. Die Adduktorenprobleme sorgen dafür, dass der 32-Jährige 20 bis 30 Zentimeter kleinere Schritte macht. „Letztendlich muss man der Realität ins Auge blicken und sich eingestehen, dass es dieses Jahr einfach nicht geklappt hat“, so der VfL-Sprinter, der weiter schrieb: „Auch wenn die Enttäuschung aktuell groß ist, blicke ich auf eine unheimlich geniale Zeit zurück, in der ich viel erreicht und gelernt habe. Ich durfte Dinge erleben, die viele niemals erleben können und habe mich in Situationen wiedergefunden, die ich meistern konnte, die mich für den Rest meines Lebens prägen werden.“

Knipphals’s größte sportliche Erfolge waren vierte Plätze 2013 und 2015 bei Weltmeisterschaften, EM-Silber (2014) und -Bronze (2016) mit der Staffel, Teameuropameister mit Deutschland 2014 in Braunschweig sowie die aktive Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Seine Bestzeit über 100 m liegt bei 10,13 Sek.