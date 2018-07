Wolfsburgs Raschke zu Elitelehrgang, acht Jungs ins DEL-Camp

Das Nachwuchs-Eishockey in unserer Stadt leidet weiter unter den beengten Verhältnissen in der Eis-Arena. Das hält die Young Grizzlys aber nicht davon ab, immer erfolgreicher zu werden. Beste Beispiele dafür: Acht Jugendspieler nehmen am DEL-Future-Camp teil, und Junioren-Nationalspielerin Fine...