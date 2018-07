Kein Kracher, sondern ein Center mit verborgenen Star-Qualitäten

Der Mann, der künftig das Spiel der Grizzlys machen soll, erlebte vor viereinhalb Jahren einen Traumeinstand in die beste Eishockey-Liga der Welt. In seinem ersten NHL-Spiel war John Albert zu Gast im legendären New Yorker Madison Square Garden und erzielte das zwischenzeitliche 2:1 beim 5:2-Sieg...