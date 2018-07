Vorsfeldes Faustballer verlieren und fallen auf Rang 3 zurück

Einen empfindlichen Rückschlag erlitten die Faustballer des MTV Vorsfelde am vorletzten Doppelspieltag. Vor heimischer Kulisse gewannen sie nur eines ihrer zwei Heimspiele in der 2. Bundesliga Nord und fielen dadurch auf Rang 3 zurück. Nur die ersten beiden Plätze berechtigen zum Aufstieg in die...