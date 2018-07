VfL Wolfsburg II schlägt Drittligist Lotte mit 1:0 im Test

Der VfL Wolfsburg II hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Regionalliga Nord einen ersten großen Schritt gesetzt. Mit 1:0 (1:0) besiegte das Team den Drittligisten Sportfreunde Lotte im VfL-Stadion am Elsterweg und überzeugte besonders mit seiner defensiven Kompaktheit. Auch...