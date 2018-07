Ribguth/de Rooij vom VfL Wolfsburg holen DM-Silber

Zur erneuten Gold-Medaille hat es in diesem Jahr für Janin Ribguth und Maxime de Rooij vom VfL Wolfsburg bei den deutschen Meisterschaften im Bowling in Frankfurt zwar nicht ganz gereicht. Dennoch war das Duo in Spiellaune und erkämpfte Silber im Damendoppel. Ribguth legte sogar noch Bronze im...