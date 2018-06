Meister Sport-Union – „In kritischen Situationen Ruhe bewahrt“

Es war einiges los in der abgelaufenen Spielzeit in der 1. Fußball-Kreisklasse: Einem Aufsteiger gelang der Durchmarsch, der Tabellenzweite folgte überraschend mit in die Kreisliga, einen sportlichen Absteiger gibt es dagegen nicht. Hier kommt der Rückblick auf die Saison im Kreis-Unterhaus. Im...