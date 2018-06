Reislingen-Neuhaus beginnt mit zwei Heimspielen

Das ist mal ein kurioser Saisonbeginn in der Fußball-Landesliga: Die Paarungen des ersten Spieltags gibt es am dritten Spieltag schon als Rückspiele. Für Aufsteiger SV Reislingen-Neuhaus steht ein Heimspiel zur Premiere an. Oberliga-Absteiger SSV Vorsfelde muss hingegen auswärts in die Spielzeit...