VfL II testet Nürnberger Verteidiger-Duo

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist in vollem Gange, doch auch in Wolfsburg rollt der Ball langsam wieder. Die Reserve des VfL traf sich am Mittwoch zum Trainingsauftakt und obligatorischen Laktattest im VfL-Stadion am Elsterweg. 26 Spieler des Regionalligisten durften bei sengender...