600 Reiter und 1300 Pferde am Start

Der nächste Reitsport-Höhepunkt dieses Jahres in unserer Stadt steht an. Drei Wochen nach dem Wolfsburg-Klassiker des Lokalrivalen RuF Wolfsburg veranstaltet nun der Reit- und Fahrverein Vorsfelde sein großes Sommerturnier im Franz-Schulze-Reitstadion am Alten Kirchweg 99 (nahe Dieselstraße). Von...