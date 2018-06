VfL-E-Junioren sind das beste Team in Niedersachsen

Zum insgesamt dritten Mal und zum zweiten Mal in Folge gewannen die E-Junioren-Fußballer des VfL Wolfsburg den Sparkassen-Cup. Im Finale des großen Nachwuchs-Turniers, an dem alle niedersächsischen Vereine mit einer E-Jugend-Mannschaft teilgenommen hatten, besiegten die Grün-Weißen in Barsinghausen...