Janßen: Wir werden fleißig sein

. Mit Olaf Janßen (51) verstärkt und komplettiert ein erfahrener Coach das Trainerteam des VfL Wolfsburg. An der Seite von Chef Bruno Labbadia und dessen langjährigem Wegbegleiter Eddy Sözer will der Fußball-Bundesligist nach zwei Jahren am Rande des Abstiegs wieder in ruhigere Fahrwasser kommen....