Brandin holt Silber, Bronze für Kraus

. Mit sieben Aktiven war der 1. Karate-Dojo Fallersleben bei den deutschen Meisterschaften in Bochum vertreten. Am besten lief es für Paulina Brandin: Sie wurde Vizemeisterin im Kihon-Ippon Kumite. Leander Kraus holte Bronze im Jiyu-Ippon Kumite. Bereits beim Elbe-Cup im Frühjahr in Magdeburg hatte...