Judo-Aufstieg ist geschafft, aber Vorsfelde und Co. zögern noch

In der Lüneburger Sporthalle gingen die Arme in die Luft. Trainer und Mannschaft der Judo- Kampfgemeinschaft des MTV Vorsfelde/MTV Isenbüttel jubelten, feierten im Saisonfinale die Meisterschaft in der Niedersachsenliga-Serie 2018. Zum mit Spannung erwarteten Abschluss ließ die KG um Trainer Jens...