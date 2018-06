Bezirksliga: Jede Menge Tore zum Abschluss der Saison

Nicht nur Meister Reislingen ließ es am letzten Spieltag der Saison 2017/2018 noch einmal krachen. Insgesamt 47 (!) Tore fielen am gestrigen Sonntag in den sieben Partien der Fußball-Bezirksliga. Vor allem der SV Barnstorf und die TSG Mörse durften dabei zum Abschluss noch einmal jubeln. SV...