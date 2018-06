Sie sind Wolfsburgs Sportfamilie Nummer 1

80 Jahre Stadtgeburtstag bedeuten auch fast 73 Jahre VfL Wolfsburg. Am 12. September 1945 wurde der lange größte und bis heute von den Titeln her erfolgreichste Klub am Mittellandkanal gegründet. Seitdem hat sich der Verein stark gewandelt, die in eine GmbH ausgegliederten Fußballer besitzen inzwischen die größte Strahlkraft. Doch das war nicht immer so. Und eine Familie ist mit dem VfL genauso verbunden wie das Werk mit der Stadt. Vom ersten Tag an bis heute stehen die Namen Dziomba und Knipphals für den Verein wie keine anderen.

Es handelt sich um die sportlichste Familie der Stadt, und sie trägt den Namen des VfL bereits in der vierten Generation über die Grenzen Wolfsburgs hinaus. Irma Dziomba, Schwiegersohn Hansjürgen und Tochter Christel, deren Sohn Jens sowie dessen Filius Sven waren oder sind alle VfL-Mitglieder. Und noch dazu überaus erfolgreiche. „Jeder hat immer alles gegeben“, sagt Christel Knipphals über ihre sportbegeisterte Familie.

Den Anfang nimmt die Familiengeschichte mit Christels Mutter Irma Dziomba. Sie war es, die den Grundstein legte, Pionierarbeit leistete. Es war im September 1945, der 2. Weltkrieg erst wenige Monate vorbei. Als einzige Frau erhielt sie eine Einladung zur Gründungsversammlung eines Vereins in eine Baracke. Es ging um den „Volkssport- und Kulturverein“, aus dem erst der „Verein für Leibesübungen Volkswagenwerk“ und schließlich der VfL wurde.

Warum war sie eine der zwölf Ausgewählten? Als Turnlehrerin kannte sie sich bestens aus, ihre Expertise war sehr gefragt. „Die Mutter hat sich im Verein immer sehr wohl gefühlt, war mit Leib und Seele VfL“, sagt Christel Knipphals über die Pionierin, die in Berlin an der Sporthochschule ausgebildet worden war.

Mutter und Tochter erlebten den Aufschwung dieses Vereins, den Bau des Stadions am Elsterweg und wie der Verein wuchs, vor allem, weil es viele Topsportler in die Stadt zog, die Arbeit im Werk suchten. „Da hat der Verein unglaublich von profitiert“, so Christel Knipphals 2013 im Gespräch mit unserer Zeitung. Einer davon war Hansjürgen Knipphals, doch dazu gleich mehr.

Die Begeisterung für den Sport gab Dziomba an ihre Tochter ungefiltert weiter – wenngleich ihr Wunsch, Christel auch zur Turnerin zu machen, sich nicht erfüllte. Diese zog es erfolgreich in die Leichtathletik, sie wurde mehrfache Landes- und norddeutsche Meisterin. Eines ihrer größten sportlichen Erlebnisse war eine sechswöchige Fahrt 1952 nach Helsinki zu den Olympischen Spielen. Für diese Jugendfahrt hatte sie sich als Elfte in einem Wettbewerb qualifiziert, neben sportlichem Wettstreit spielte sie dafür auch Klavier. „Das war ein herausragendes Erlebnis. Ansonsten waren wir schon froh, zu Wettkämpfen nach Braunschweig oder Hannover zu kommen“, sagt sie.

Mit ihren Leichtathletik-Erfolgen begründete sie eine eigene Geschichte in der Familiengeschichte. Während ihr späterer Mann Hansjürgen 1952 aus Kiel wegen der Arbeit nach Wolfsburg kam und mit den Männern dann 1963 als Torwart sensationell deutscher Feldhandball-Meister wurde, kamen Sohn und Enkel nach ihr – und zur Leichtathletik. „Handball haben wir in der Schule gespielt, aber das war’s“, so Enkel Sven Knipphals.

Die große Geschichte dieser heute unwirklich anmutenden Ausnahme-Handballmannschaft ist ihm dabei bestens präsent. „Mein Großvater hat immer viel aus der Zeit erzählt“, so Sven. „Die Unterhaltungen begannen und endeten bei uns immer mit irgendeinem Sportereignis“, sagt Christel Knipphals, die seit rund 70 Jahren im VfL ist. Und davon gab es schließlich mehr als genug.

Denn mit der Klubgründung, der Handball-Meistermeisterschaft und dem Leichtathletik-Ass Christel war die Geschichte dieser Familie nicht zu Ende erzählt. 1958 kam Jens Knipphals zur Welt, seine Mutter nahm Abschied vom Leistungssport, und ihr Sohn saugte das VfL-Gen auf. „Ich weiß gar nicht, was meine erste Erinnerung an den VfL ist. Er war eigentlich immer ein Thema bei uns“, sagt er. Der heute 59-Jährige erinnert sich gut an die Blütezeit des Handballs, als die Spieler dort feierten, wo heute die Altdeutsche Bierstube steht. Der VfL-Handballheld Hansjürgen Knipp-hals verstarb im vergangen Jahr im Alter von 88 Jahren.

Jens wurde in den späten 1970er-Jahren ein Weltklasse-Weitspringer, mehrfacher deutscher Meister, qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 1980 in Moskau – und durfte dort nicht starten, weil die Bundesrepublik die Spiele in Russland aus politischen Gründen boykottierte. Der Schmerz über diese genommene Chance ist dem Zahnarzt heute noch anzumerken. „Ob ich die Qualifikation 1984 noch einmal geschafft hätte, stand damals in den Sternen.“ Mit dieser politisch getroffenen Entscheidung des damaligen Kanzlers Helmut Schmidt änderte sich sein Lebensweg komplett, er konzentrierte sich auf sein Studium und seine Familie. Den Weitsprung-Vereinsrekord aus dem Jahr 1980 (8,14 Meter) hält er noch immer.

Trotz der verständlichen Enttäuschung ging die Geschichte der Familie mit dem VfL weiter. Svens Weg zur Leichtathletik ist dem des Vaters gar nicht so unähnlich. Jens hatte mit weiten Weiten zunächst gar nicht so viel zu tun. Erst nach einem Wachstumsschub sprang er bei einem Sportfest im Grömitz-Urlaub über sechs Meter weit, ohne Training. Da war klar, dass er es intensiver verfolgen wollte.

Jens Knipphals übte unter dem im Klub legendären Leichtathletik-Coach Karl Götze, sammelte zahlreiche Erfolge, bis der Olympia-Boykott einen ersten tiefen Riss hinterließ. „Damals hat sich niemand um uns Athleten gekümmert“, erinnert er sich. Er wurde zwar Sportler des Jahres 1980, tröstende Worte seien bei der Ehrung damals nicht gefallen. Weder an ihn, noch an einen der weiteren qualifizierten VfL-Olympioniken. Als Jens Knipphals bei der Hallen-EM 1983 wegen eines Betrugs nur Dritter wurde, hatte er endgültig genug vom Leistungssport.

Bis die Narben heilten, dauerte es noch rund 20 Jahre. Dem Verein blieb Jens Knipphals trotzdem bis heute treu. Er sagt seine Meinung zur Entwicklung im Klub, außerdem treibt ihn das Thema Doping im Sport um. Auch der Filius folgte dem Vater, wenn auch über Umwege. Nach Fußball im Kindes- und Jugendalter war die Zeit von Sven gekommen. „Sven hat sich – positiv wie negativ – nie reinreden lassen“, erzählt Jens. Er wurde als Spätstarter an der Seite von Coach Werner Morawietz ein nationaler Top-Sprinter, auch wenn er nie einen deutschen Meister-Titel holte. „Dabei ist Sven ehrgeiziger als ich, er hat aber das Pech, dass die Sprinter-Dichte in Deutschland wohl noch nie so groß war. Ich hatte damals mehr Glück.“

Und doch schaffte Sven, was seinem Vater verwehrt wurde: Mit der Staffel wurde er WM-Vierter – ausgerechnet in Moskau, wo Jens Knipphals der Start 1980 verwehrt worden war. Und Sven fuhr zweimal zu den Olympischen Spielen, 2012 als Ersatzmann, 2016 als Starter in der Staffel. „Ich glaube, dass es für meinen Vater eine Genugtuung war“, so Sven.

Und sein Vater sagt: „Ich bin Sven sehr dankbar, dass er da dabei war. Er hat geschafft, was ich nicht geschafft habe, und die Wunde von 1980 geheilt.“ Interessant: Während Christel Knipphals und ihr Sohn Jens ihre sportliche Motivation immer aus den Teilnahmen an Wettkämpfen zogen, ist Sven eher der Trainingsweltmeister. Von der zweiten bis zur vierten Generation wurden übrigens alle Spitzenathleten auch Wolfsburger Sportler des Jahres. Der Titel ist damit Familientradition.

Mit dem Sprinter, dessen Bestzeit über 100 Meter bei 10,13 Sekunden liegt, könnte diese imposante Wolfsburger Familiengeschichte auch zu Ende gehen. Dem Verein ist er tief verbunden und wird es auch bleiben, wann immer er die Zeit findet, besucht er die Familie in der Stadt. Doch seinen Lebensmittelpunkt hat der 32-Jährige bereits seit einigen Jahren in Leipzig.

Erst einmal will er sich noch für die 4x100-Meter-Staffel qualifizieren, die Anfang August bei der Heim-EM in Berlin startet, am 19. August steigt im alten Stadion am Elsterweg sein Abschiedssportfest „SKlation“. Ist es auch das Ende dieser ewigen Verbindung von Familie und Verein? „Ich bleibe definitiv im VfL. Aber es ist ganz witzig“, sagt Sven. „Ich habe da gerade erst auch mit meiner Frau drüber gesprochen, dass wir, wenn wir Kinder haben sollten, diese auch im VfL anmelden müssen.“

Ob eine zukünftige Generation Knipphals tatsächlich die lange Tradition im Verein fortsetzen wird, steht in den Sternen. Überraschen würde es allerdings nicht, wenn diese sportliche Familie mit dem VfL eines Tages auch in die fünfte Generation ginge.