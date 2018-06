Nachsitzen in Wendschott

Nach dem offiziellen Saisonende am vergangenen Sonntag geht die 1. Fußball-Kreisklasse in die Verlängerung: Am Mittwochabend (18 Uhr) erwartet der WSV Wendschott II die Akteure von Sport Union Wolfsburg. Aufgrund terminlicher Probleme musste die Partie auf die Woche nach dem Saisonabschluss gelegt...